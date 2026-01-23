PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vermeintliches Ansprechen eines Kindes in Hemden
Verdacht nicht erhärtet

Bocholt (ots)

Im Zusammenhang mit einem Vorfall vom vergangenen Dienstag im Bocholter Ortsteil Hemden, bei dem ein Kind angegeben hatte, von einem unbekannten Mann angesprochen worden zu sein, teilt die Kreispolizeibehörde folgenden aktuellen Ermittlungsstand mit: Nach umfangreichen Überprüfungen, Gesprächen sowie der Auswertung der uns vorliegenden Erkenntnisse steht nun fest, dass es den geschilderten Vorfall nicht gegeben hat. Auch weitere Meldungen oder Beobachtungen, die den geschilderten Vorfall bestätigen würden, liegen der Polizei nicht vor. Für die Bevölkerung besteht nach aktuellem Stand kein Anlass zur besonderen Besorgnis. Die Kreispolizeibehörde hat die Meldung von Beginn an sehr ernst genommen und vorsorglich verstärkt Präsenz im betroffenen Bereich gezeigt. Diese Maßnahmen dienten der Sicherheit der Kinder sowie der Beruhigung der Bevölkerung. Unabhängig vom konkreten Ausgang der Ermittlungen gilt: Kinder sollen darin bestärkt werden, sich bei Unsicherheiten oder beunruhigenden Situationen jederzeit an Erwachsene zu wenden. Eltern werden gebeten, weiterhin aufmerksam zu sein, zugleich aber besonnen zu reagieren und Kinder nicht unnötig zu verunsichern. Die Kreispolizeibehörde bittet darum, bei verdächtigen Beobachtungen oder konkreten Gefahrensituationen wie gewohnt den Notruf 110 zu wählen. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken

