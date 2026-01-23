PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf Parkplatz begangen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Burloer Straße;

Unfallzeit: 22.01.2026, zwischen 08.00 Uhr und 16.35 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstag in Borken. Der Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 16.35 Uhr einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz am Kreishaus an der Burloer Straße. Der graue VW Golf wurde durch den Zusammenstoß an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Flüchtige entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Borken unter: Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 10:41

    POL-BOR: Vreden - Pkw beschädigt und davongefahren

    Vreden (ots) - Unfallort: Vreden, Wüllener Straße; Unfallzeit: 22.01.2026, zwischen 13.15 Uhr und 17.05 Uhr; Einen schwarzen Seat Leon angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Vreden. Das Auto stand Donnerstag zwischen 13.15 Uhr und 17.05 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz an der Wüllener Straße. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 10:40

    POL-BOR: Bocholt - Kasse auf einem Wochenmarkt entwendet

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Osterstraße; Tatzeit: 22.01.2026, zwischen 12.45 Uhr und 13.00 Uhr; Eine Bargeldkasse auf einem Wochenmarkt entwendet hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Unbekannte beobachtete den Stand an der Oststraße und entwendete zwischen 12.45 Uhr und 13.10 Uhr eine Kiste. In dieser befanden sich neben der Bargeldkasse noch Arbeitsmaterial des geschädigten Verkäufers. ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 10:40

    POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Zum Hovesaatstein; Unfallzeit: 22.01.2026, zwischen 10.30 Uhr und 13.45 Uhr; Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag in Gronau eine Steinpalisade beschädigt. Die Palisade befindet sich in der Einfahrt eines Einfamilienhauses an der Straße Zum Hovesaatstein. Der Unfall ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 13.45 Uhr. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren