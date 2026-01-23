Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf Parkplatz begangen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Burloer Straße;

Unfallzeit: 22.01.2026, zwischen 08.00 Uhr und 16.35 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstag in Borken. Der Unfallverursacher beschädigte in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 16.35 Uhr einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz am Kreishaus an der Burloer Straße. Der graue VW Golf wurde durch den Zusammenstoß an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Flüchtige entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Borken unter: Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

