POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Zum Hovesaatstein;
Unfallzeit: 22.01.2026, zwischen 10.30 Uhr und 13.45 Uhr;
Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag in Gronau eine Steinpalisade beschädigt. Die Palisade befindet sich in der Einfahrt eines Einfamilienhauses an der Straße Zum Hovesaatstein. Der Unfall ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 13.45 Uhr. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
