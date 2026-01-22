PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Vor Pastors Busch;

Unfallzeit: zwischen 18.01.2026, 06.00 Uhr und 21.01.2026, 14.00 Uhr;

Einen schwarzen Hyundai angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus-Wüllen. Das Auto stand zwischen dem 18.01.2026, 06.00 Uhr und 21.01.2026, 14.00 Uhr an der Straße Vor Pastors Busch, als der Flüchtige das Fahrzeug vorne links am Kotflügel und der Fahrertür beschädigte. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

