Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Burloer Straße / Boumannstraße;

Unfallzeit: 21.01.2026, 15.45 Uhr;

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es am Mittwochnachmittag in Borken. Die 48-jährige Borkenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Boumannstraße und beabsichtigte nach rechts auf die Burloer Straße abzubiegen. Dabei stieß sie mit einem Radfahrer zusammen, der entlang der Burloer Straße in Richtung Nordring fuhr. Der Mann stürzte mit dem Fahrrad. Er verließ danach den Unfallort. Die Autofahrerin konnte ihn wie folgt beschreiben: circa 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß. Er trug zum Unfallzeitpunkt eine helle Jacke und eine hellblaue Jeans. Auf dem Kopf trug er eine helle Kappe. Die Polizei bittet den Unfallbeteiligten oder weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter: Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell