Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall/ Polizei sucht Zeugen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Niederbruch;

Unfallzeit: 20.01.2026, 13.30 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine minderjährige Fußgängerin am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Die 15-Jährige lief gegen 13.30 Uhr am linken Straßenrand auf dem Niederbruch in Richtung Nordstraße. Der unbekannte Autofahrer fuhr von der Nordstraße auf den Niederbruch, dabei stieß er gegen die junge Bocholterin. Durch den Aufprall fiel sie hin und verletzte sich leicht. Nach einem kurzen Gespräch verließ der Unbekannte die Unfallörtlichkeit. Nach Angaben der Verunfallten soll es sich bei dem Auto um einen dunklen "größeren" BMW mit BOH-Kennzeichen handeln. Den Fahrer schätzt sie zwischen 20 und 25 Jahre.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die beteiligten Personen oder weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
