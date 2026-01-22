POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht begangen
Stadtlohn (ots)
Unfallort: Stadtlohn, Engelbert-Sundermann-Straße;
Unfallzeit: 21.01.2026, 18.45 Uhr;
Einen grauen Opel angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Stadtlohn. Das Auto parkte Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Schwimmbads an der Engelbert-Sundermann-Straße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Fahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell