Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer nach Körperverletzung gesucht

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Ostwall/Schonenberg;

Tatzeit: 20.01.2025, 14.00 Uhr;

Am Dienstag, 20.01.2026, kam es gegen 14.05 Uhr im Bereich Ostwall/Schonenberg in Bocholt zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines bislang unbekannten Radfahrers. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Mann zuvor Passanten im Bereich eines Supermarktes an der Friedrich-Wilhelm-Straße angepöbelt und entfernte sich anschließend in Richtung Innenstadt. Im weiteren Verlauf stieß der Tatverdächtige im Kreuzungsbereich Ostwall/Schonenberg unvermittelt einen Radfahrer, der infolgedessen samt Fahrrad zu Boden stürzte. Der Täter setzte seinen Weg anschließend fußläufig fort. Zeugen verfolgten den Mann und hielten ihn schließlich an der Weberstraße fest, wo er von alarmierten Polizeikräften angetroffen wurde. Der Beschuldigte zeigte sich unkooperativ und befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde im weiteren Verlauf nach dem PsychKG in ein Krankenhaus eingewiesen. Der gestürzte Radfahrer konnte trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Unfallstelle nicht mehr angetroffen werden. Nach Zeugenaussagen dürfte er durch den Sturz zumindest leichte Verletzungen erlitten haben.

Die Polizei bittet den bislang unbekannten geschädigten Radfahrer, sich zur weiteren Sachverhaltsaufklärung bei der Polizei in Bocholt zu melden. Auch weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Hinweise nimmt die Polizei Bocholt unter der Telefonnummer (02871) 2990 entgegen. (pl)

