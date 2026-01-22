Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ein neues Team im Bezirksdienst in Bocholt

Bocholt (ots)

Seit Beginn des Jahres bilden Mareen Fieblinger und Britta Eggern ein Team im Bezirksdienst Bocholt. Gemeinsam übernehmen sie die Aufgabe in Bocholt-Ost - insbesondere im Yorkviertel und in Giethorst - und stehen den Bürgerinnen und Bürgern dort als feste Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Die beiden Polizeibeamtinnen teilen sich die Stelle bewusst und bringen dabei nicht nur berufliche Erfahrung, sondern auch viele persönliche Gemeinsamkeiten mit.

Beide sind in Bocholt verwurzelt, verheiratet und Mütter - und kennen die Anliegen der Menschen in ihrem Bezirk somit nicht nur aus dem Berufsalltag, sondern auch aus eigener Lebensrealität. Diese Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern ist ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeit im Bezirksdienst.

Mareen Fieblinger, gebürtige Bocholterin und Mutter von drei Kindern, absolvierte ihr Polizeistudium in Duisburg und versah anschließend Streifendienst im Duisburger Norden. "Diese Zeit prägte mich sowohl fachlich als auch persönlich", beschreibt die 36-Jährige ihren Einstieg in den Polizeiberuf. Seit 2015 ist sie bei der Kreispolizeibehörde Borken tätig und war mehrere Jahre im Wach- und Wechseldienst der Polizeiwache Bocholt eingesetzt. Einen Ausgleich findet die Polizeioberkommissarin seit vielen Jahren im Volleyball, den sie mit großer Leidenschaft betreibt.

Auch Britta Eggern ist seit jeher in Bocholt zu Hause und Mutter von zwei Töchtern. Nach einer Ausbildung zur Bankkauffrau entschied sie sich für einen beruflichen Neustart bei der Polizei. Ihre Ausbildung begann 2007 ebenfalls in Duisburg, wo sie anschließend ihren Dienst versah. Nach der Geburt ihrer Kinder war die 43-Jährige mehrere Jahre in Teilzeit im Wach- und Wechseldienst der Polizeiwache Bocholt tätig. In ihrer Freizeit engagiert sie sich sportlich im Handball und gibt ihre Begeisterung als Trainerin an eine junge Mannschaft in Bocholt weiter.

Die Entscheidung für den Bezirksdienst trafen beide Beamtinnen gemeinsam und aus Überzeugung. "Die Aufgabe ermöglicht es uns, Beruf und Familie gut miteinander zu vereinbaren - und gleichzeitig nah an den Menschen zu sein", erklärt Britta Eggern. Der persönliche Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, zu Schulen, Kindergärten und weiteren Einrichtungen im Stadtteil steht für beide im Mittelpunkt ihrer täglichen Arbeit.

Als Team freuen sich Mareen Fieblinger und Britta Eggern auf ihre neue Aufgabe und auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Menschen im Bezirk Bocholt.(jh)

