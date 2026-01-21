Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unbekannter entblößt sich - Polizei sucht Zeugen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Schlossstraße;

Tatzeit: 20.01.2026, 13.20 Uhr;

Am Dienstagmittag kam es gegen 13.20 Uhr an der Schlossstraße in Rhede zu einer exhibitionistischen Handlung. Eine Frau befand sich in ihrer Pause auf dem Weg zu ihrem geparkten Pkw. Diesen hatte sie am Fahrbahnrand unweit des Parkplatzes zur Akademie Klausenhof abgestellt. In dem angrenzenden Waldstück bemerkte sie einen unbekannten Mann, der sie offenbar beobachtete. Nachdem die Geschädigte in ihr Fahrzeug eingestiegen war, lief der Mann auf sie zu, öffnete seine Hose und entblößte sein Geschlechtsteil. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,70 m bis 1,80 m groß, helle Augen, schwarze Wollmütze, hellblaue Jacke, hellblaue Jeans. Die Frau informierte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes der Akademie Klausenhof oder der angrenzenden Wege gemacht haben, sich bei der Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell