PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unbekannter entblößt sich - Polizei sucht Zeugen

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Schlossstraße;

Tatzeit: 20.01.2026, 13.20 Uhr;

Am Dienstagmittag kam es gegen 13.20 Uhr an der Schlossstraße in Rhede zu einer exhibitionistischen Handlung. Eine Frau befand sich in ihrer Pause auf dem Weg zu ihrem geparkten Pkw. Diesen hatte sie am Fahrbahnrand unweit des Parkplatzes zur Akademie Klausenhof abgestellt. In dem angrenzenden Waldstück bemerkte sie einen unbekannten Mann, der sie offenbar beobachtete. Nachdem die Geschädigte in ihr Fahrzeug eingestiegen war, lief der Mann auf sie zu, öffnete seine Hose und entblößte sein Geschlechtsteil. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,70 m bis 1,80 m groß, helle Augen, schwarze Wollmütze, hellblaue Jacke, hellblaue Jeans. Die Frau informierte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes der Akademie Klausenhof oder der angrenzenden Wege gemacht haben, sich bei der Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 13:29

    POL-BOR: Borken - Einbruch in leerstehendes Haus

    Borken (ots) - Tatort: Borken-Weseke, Borkenwirther Straße; Tatzeit: zwischen 17.01.2026, 10.00 Uhr und 20.01.2026, 17.00 Uhr; In ein leerstehendes Haus eingebrochen sind unbekannte Täter an der Borkenwirther Straße in Borken-Weseke. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe an der Rückseite des Gebäudes ein. Es steht derzeit nicht fest, ob die Einbrecher das Haus betraten oder etwas entwendet wurde. Hinweise zu ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:28

    POL-BOR: Borken - Einbruch in Kita scheitert

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Ahauser Straße; Tatzeit: zwischen 19.01.2026, 18.00 Uhr, und 20.01.2026, 15.15 Uhr; In eine Kita einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Ahauser Straße in Borken. Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmittag hebelten die Einbrecher ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf. Nach dem Stand der Ermittlungen gelangten sie jedoch nicht ins Gebäude. Die Polizei sucht ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:27

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Barloer Weg; Unfallzeit: 20.01.2026, zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein noch unbekannter Autofahrer am Barloer Weg in Bocholt. Am Dienstag, zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr, hatte er einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Opel Meriva angefahren und an der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren