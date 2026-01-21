POL-BOR: Borken - Einbruch in leerstehendes Haus
Borken (ots)
Tatort: Borken-Weseke, Borkenwirther Straße;
Tatzeit: zwischen 17.01.2026, 10.00 Uhr und 20.01.2026, 17.00 Uhr;
In ein leerstehendes Haus eingebrochen sind unbekannte Täter an der Borkenwirther Straße in Borken-Weseke. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe an der Rückseite des Gebäudes ein. Es steht derzeit nicht fest, ob die Einbrecher das Haus betraten oder etwas entwendet wurde.
Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)
