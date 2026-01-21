PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in leerstehendes Haus

Borken (ots)

Tatort: Borken-Weseke, Borkenwirther Straße;

Tatzeit: zwischen 17.01.2026, 10.00 Uhr und 20.01.2026, 17.00 Uhr;

In ein leerstehendes Haus eingebrochen sind unbekannte Täter an der Borkenwirther Straße in Borken-Weseke. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe an der Rückseite des Gebäudes ein. Es steht derzeit nicht fest, ob die Einbrecher das Haus betraten oder etwas entwendet wurde.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

  • 21.01.2026 – 13:28

    POL-BOR: Borken - Einbruch in Kita scheitert

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Ahauser Straße; Tatzeit: zwischen 19.01.2026, 18.00 Uhr, und 20.01.2026, 15.15 Uhr; In eine Kita einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Ahauser Straße in Borken. Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmittag hebelten die Einbrecher ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf. Nach dem Stand der Ermittlungen gelangten sie jedoch nicht ins Gebäude. Die Polizei sucht ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:27

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Barloer Weg; Unfallzeit: 20.01.2026, zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein noch unbekannter Autofahrer am Barloer Weg in Bocholt. Am Dienstag, zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr, hatte er einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Opel Meriva angefahren und an der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:26

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Langenbergstraße; Unfallzeit: 20.01.2026, zwischen 12.40 Uhr und 13.45 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Langenbergstraße in Bocholt. Am Dienstagmittag hatte er zuvor einen auf dem Liebfrauenparkplatz geparkten weißen Mercedes GLE angefahren und vorne rechts beschädigt. Die Unfallzeit lag zwischen 12.40 Uhr und 13.45 Uhr. Die Polizei ...

    mehr
