Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in leerstehendes Haus

Borken (ots)

Tatort: Borken-Weseke, Borkenwirther Straße;

Tatzeit: zwischen 17.01.2026, 10.00 Uhr und 20.01.2026, 17.00 Uhr;

In ein leerstehendes Haus eingebrochen sind unbekannte Täter an der Borkenwirther Straße in Borken-Weseke. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe an der Rückseite des Gebäudes ein. Es steht derzeit nicht fest, ob die Einbrecher das Haus betraten oder etwas entwendet wurde.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell