Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Langenbergstraße;

Unfallzeit: 20.01.2026, zwischen 12.40 Uhr und 13.45 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Langenbergstraße in Bocholt. Am Dienstagmittag hatte er zuvor einen auf dem Liebfrauenparkplatz geparkten weißen Mercedes GLE angefahren und vorne rechts beschädigt. Die Unfallzeit lag zwischen 12.40 Uhr und 13.45 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell