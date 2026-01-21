POL-BOR: Stadtlohn - Kupferrohr entwendet
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Gerhart-Hauptmann-Straße;
Tatzeit: zwischen 12.01.2026, 00.00 Uhr und 20.01.2026, 15.30 Uhr;
Unbekannte Täter entwendeten in Stadtlohn ein Kupferrohr von einem leerstehenden Einfamilienhaus. Betroffen war das Gebäude an der Gerhart-Hauptmann-Straße. Die Tat ereignete sich zwischen dem 12.01.2026, 00.00 Uhr und 20.01.2026, 15.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
