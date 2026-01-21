PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Stadtlohn - Kupferrohr entwendet

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Gerhart-Hauptmann-Straße;

Tatzeit: zwischen 12.01.2026, 00.00 Uhr und 20.01.2026, 15.30 Uhr;

Unbekannte Täter entwendeten in Stadtlohn ein Kupferrohr von einem leerstehenden Einfamilienhaus. Betroffen war das Gebäude an der Gerhart-Hauptmann-Straße. Die Tat ereignete sich zwischen dem 12.01.2026, 00.00 Uhr und 20.01.2026, 15.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

