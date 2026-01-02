Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebe steigen über Leiter in Haus ein

Bremerhaven (ots)

Im Schierholzgebiet in Bremerhaven-Lehe wurde über den Jahreswechsel in ein Einfamilienhaus in der Kattowitzer Straße eingebrochen. Der Eigentümer verließ das Haus bereits am Mittwochnachmittag, 31. Dezember, gegen 14.30 Uhr, und stellte bei seiner Rückkehr am 1. Januar um 15.00 Uhr fest, dass das gesamte Haus durchwühlt wurde.

Erste Erkenntnissen zufolge gelangten die unbekannten Täter mutmaßlich über das verschlossene Gartentor in den Garten. Mit Hilfe einer auf dem Grundstück befindlichen Leiter verschafften sie sich Zugang zum ersten Obergeschoss, indem sie ein Fenster auf der Südseite gewaltsam öffneten.

Im Haus durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume. Was im Einzelnen gestohlen wurde, ist unter anderem Gegenstand der Untersuchung.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines schweren Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum an der Kattowitzer Straße zwischen Schierholzweg und Glatzer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise können unter der Telefonnummer 0471/953-4444 abgegeben werden. .

