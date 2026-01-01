Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Silvesternacht 2025 - Polizei zieht erstes Fazit

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat in der vergangenen Nacht zahlreiche silvestertypische Einsätze wahrgenommen und anlassbezogene Verstöße festgestellt. Nach den Erfahrungen aus den vergangenen Jahren lag ein örtlicher Schwerpunkt der polizeilichen Maßnahmen erneut im Stadtteil Leherheide. Bereits in den frühen Abendstunden wurde das Revier Leherheide sowie die dort bereitgestellten Funkstreifenwagen gezielt mit Feuerwerkskörpern aus einer Jugendgruppe heraus beworfen. Beschädigungen sind nicht entstanden. Vereinzelt wurde die Polizei darüber informiert, dass auch fahrende Fahrzeuge mit Feuerwerkskörpern beworfen worden sind. Zu Beschädigungen oder Unfälle ist es dadurch nicht gekommen. Die Polizei war mit starken Kräften im Bereich Leherheide im Einsatz und hat im Verlauf der Silvesternacht zahlreiche Jugendgruppen kontrolliert. Bei den Kontrollen wurden Raketen und verbotene Pyrotechnik (sog. Polen-Böller) sichergestellt. Durch das konsequente Einschreiten der Polizei beruhigte sich die Situation in Lehrheide im Verlaufe des Abends. Vereinzelt erhielt die Polizei Meldungen über die Nutzung von Schreckschusswaffen. Die eingesetzten Polizisten konnten die verantwortlichen Personen ermitteln. Die Waffen sowie die Munition wurden sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Kurz vor dem Jahreswechsel, gegen 23.30 Uhr, haben die eingesetzten Kräfte das Werfen von Feuerwerkskörpern im Bereich der Parkplätze rund um das Sail City Hotel auf Fahrzeuge beobachtet und konsequent unterbunden. Im Bereich der Innenstadt haben sich etwa 1.500 Menschen auf dem Deich versammelt. Die zahlreichen Besucher konnten den Jahreswechsel gemeinsam feiern und friedlich das neue Jahr begrüßen. Gegen 02.00 Uhr wurde die Polizei zum Standort der freiwilligen Feuerwehr in der Auestraße gerufen. Die Mitglieder der Feuerwehr wurden dort von einem Täter gezielt mit Feuerwerkskörpern beworfen. Beim Eintreffen der Polizei versuchte der Täter zu Fuß in Richtung Hafenstraßen zu fliehen. Die eingesetzten Kräfte verfolgten den 42 jähren Mann und konnten ihn stellen. Er führte zahlreiche Böller mit sich und verhielt sich während der gesamten Zeit aggressiv gegenüber den Mitgliedern der Feuerwehr. Zur Verhinderung weitere Übergriffe musste er in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr konnten den geworfenen Böllern ausweichen und blieben unverletzt. Die Polizei Bremerhaven zieht ein positives Fazit und bewertet die vergangene Nacht als insgesamt friedlich. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz und wurde von Beamtinnen und Beamten der Polizei Bremen unterstützt.

