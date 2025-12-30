Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dreiste Diebe stehlen Kraftstoff

Bremerhaven (ots)

Ratlos blieb eine Verkehrsteilnehmerin zurück, nachdem sie ihr Fahrzeug bereits am 28. November ordnungsgemäß auf einem öffentlichen Parkplatz in der Gaußstraße in Bremerhaven-Lehe abgestellt und am 3. Dezember festgestellt hatte, dass der zuvor gut gefüllte Tank ihres Opels fast leer war. Auch nach erneutem Tanken fiel die Tankanzeige des Fahrzeugs rasant. Zunächst ging die Fahrzeughalterin von einem technischen Defekt aus und ließ das Auto abschleppen und zur Werkstatt bringen. Dort wurde schließlich erst jetzt festgestellt, dass unbekannte Täter den Tank des Fahrzeugs aufgebohrt und den Kraftstoff gestohlen hatten. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdacht des besonders schweren Diebstahls und bittet Zeugen, die in der Nähe des Tatortes Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

