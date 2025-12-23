Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gestohlenes iPad geortet

Bremerhaven (ots)

Am Montagmittag, den 22. Dezember, wurde die Polizei alarmiert, nachdem eine 17-jährige Frau den Diebstahl ihres iPads aus ihrem Zimmer festgestellt hatte. Die junge Frau vermutete, dass ihre Mutter, die unter Drogenabhängigkeit leidet, das Gerät entwendet hatte. Das iPad konnte mithilfe einer App in einem Gebäude in der Lessingstraße geortet werden. Bei der Überprüfung fanden die Beamten zwei Männer und das gesuchte iPad. Einer der Männer gab an, das Gerät von einem Bekannten gekauft zu haben, wusste aber nicht, dass es gestohlen war. Der 33-Jährige gab das iPad freiwillig zurück. Die 17-Jährige konnte bestätigen, dass es sich um ihr iPad handelt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

