Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Duo klaut Alkohol: Polizei nimmt einen der Tatverdächtigen fest

Bremerhaven (ots)

In einem Verbrauchermarkt in Bremerhaven-Leherheide kam es am Samstagnachmittag, 27. Dezember, gegen 17.20 Uhr zu einem Ladendiebstahl durch zwei Personen. Mitarbeitende des Marktes hielten einen renitenten Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte vor dem Geschäft fest, während seine mutmaßliche Komplizin flüchtete.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann an einer SB-Kasse lediglich zwei Flaschen Bier bezahlt. Zeitgleich passierte eine Frau mit einer gefüllten Einkaufstasche den Kassenbereich und löste den Alarm aus. Beim Versuch, sie aufzuhalten, stieß die Tatverdächtige eine 24-jährige Mitarbeiterin zur Seite und flüchtete zunächst.

Im weiteren Verlauf übergab die Flüchtende die Einkaufstasche und ihren Mantel an ihren 46-jährigen mutmaßlichen Mittäter, der danach von Mitarbeitenden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde. Die Identität der flüchtigen Frau konnte später anhand eines im Mantel aufgefundenen Ausweises festgestellt werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der festgenommene Bremerhavener dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Beute verblieb im Geschäft.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines räuberischen Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

