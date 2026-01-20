Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - In Sprinter eingebrochen

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Immingfeldweg;

Tatzeit: zwischen dem 19.01.2026, 19.00 Uhr und 20.01.2026, 07.15 Uhr;

In einen Sprinter eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Stadtlohn am Immingfeldweg. Die Unbekannten schlugen in der Nacht zum Dienstag eine Fahrzeugscheibe ein und entwendeten diverse Arbeitsmaterialien.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell