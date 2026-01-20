POL-BOR: Stadtlohn - In Sprinter eingebrochen
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Immingfeldweg;
Tatzeit: zwischen dem 19.01.2026, 19.00 Uhr und 20.01.2026, 07.15 Uhr;
In einen Sprinter eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Stadtlohn am Immingfeldweg. Die Unbekannten schlugen in der Nacht zum Dienstag eine Fahrzeugscheibe ein und entwendeten diverse Arbeitsmaterialien.
Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell