Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen

Gescher (ots)

Tatort: Gescher-Hochmoor, Pappelallee;

Tatzeit: zwischen 19.01.2026, 16.30 Uhr und 20.01.2026, 06.10 Uhr;

Widerrechtlich in ein Fahrzeug eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gescher. Der Mercedes Sprinter parkte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen an der Pappelallee. Die Einbrecher bauten eine Fensterscheibe aus und entwendeten diverse Werkzeuge.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Pappelallee festgestellt? Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)

