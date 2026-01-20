Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn/Hamminkeln - Hinweis eines aufmerksamen Zeugen führt zur Festnahme von drei Tatverdächtigen - Diebesgut und Transporter sichergestellt

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Woorteweg;

Tatzeit: 17.01.2026, 01.20 Uhr;

Der Hinweis eines aufmerksamen Zeugen hat in der Nacht zu Samstag zur Festnahme von drei Tatverdächtigen nach mehreren Einbrüchen in Handwerksbetriebe geführt. Umfangreiches Diebesgut sowie ein am Vortag in Hamminkeln entwendeter Transporter konnten sichergestellt werden.

Am Freitagmorgen stellte der Inhaber eines Handwerksbetriebs in Hamminkeln-Dingden einen Einbruch in seine Lagerhalle fest. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt verschafft und anschließend einen Firmen-Transporter entwendet. Mit diesem Fahrzeug transportierten sie große Mengen Kupfer- und Messingmaterial ab. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. (Original-OTS der KPB Wesel: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6198770)

In der Nacht zu Samstag meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizeileitstelle in Borken einen Pkw im Bereich der Winterswyker Straße in Südlohn-Oeding. Dem Melder war die Fahrweise des Wagens verdächtig vorgekommen. Einsatzkräfte trafen das Fahrzeug kurze Zeit später auf dem Woorteweg an und kontrollierten es. In dem Pkw befanden sich drei Männer. Im Wagen fanden die Beamten Einbruchswerkzeug sowie eindeutig gekennzeichnetes Diebesgut einer nahegelegenen Firma fest. Parallel überprüften Polizeikräfte die genannte Firmenanschrift und stellten dort frische Einbruchsspuren fest. Im Inneren des Gebäudes war bereits eine größere Menge Metall zum Abtransport bereitgelegt worden. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde zudem ein Fahrzeugschlüssel eines Transporters aufgefunden. Das zugehörige Fahrzeug konnte kurze Zeit später lokalisiert und eindeutig dem Einbruch in Hamminkeln zugeordnet werden. Auch dieses Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Beamten nahmen die drei Tatverdächtigen, Männer aus Dortmund im Alter von 18 bis 21 Jahren, fest und brachten sie zur Polizeiwache. Der Pkw, der entwendete Transporter, das mutmaßliche Tatwerkzeug und das Diebesgut wurden als Beweismittel sichergestellt. Am Sonntagabend führten die Ermittler das Trio dem Haftrichter vor. Dieser erließ in allen Fällen Haftbefehl. (pl)

