Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Personen stehlen Ford Transit und Metall
Polizei sucht Hinweise

Hamminkeln (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 15.01.2026, 18:30 Uhr,bis zum 16.01.2026, 06:30 Uhr, in die Lagerhalle einer Firma am Uhlandsweg eingebrochen.

Sie öffneten gewaltsam ein Rolltor der Halle und gelangten so in das Gebäude. Dort entwendeten sie einen weißen Ford Transit mit dem amtlichen Kennzeichen WES- E 6099.

Gleichzeitig nahmen sie aus der Lagerhalle auch Kupferrohre mit. Der Wert der entwendeten Metalle liegt im fünfstelligen Bereich.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei in Südlohn (Kreis Borken) den weißen Ford Transit sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

