POL-BOR: Stadtlohn - Keine freie Sicht
Fußgängerin leicht verletzt
Stadtlohn (ots)
Unfallort: Stadtlohn, Uferstraße;
Unfallzeit: 17.01.2026, 19.00 Uhr;
Schlechte Sicht durch eine beschlagene Windschutzscheibe: Das war nach Angaben eines Autofahrers der Grund, aus dem es am Samstag in Stadtlohn zu einem Verkehrsunfall kam. Dabei erlitt eine Fußgängerin leichte Verletzungen. Sie war am Abend auf der Engelbert-Sundermann-Straße unterwegs, als der Pkw eines Stadtlohners sie erfasste. Der 26-Jährige beabsichtigte auf die Uferstraße abzubiegen und übersah dabei die Frau. Die Stadtlohnerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Ahaus gebracht.
Aufgrund frostiger Temperaturen im Kreis Borken sind Fahrzeugscheiben von außen vereist und von innen beschlagen. Die Polizei appelliert erneut, vor Antritt der Fahrt für freie Sicht zu sorgen. So schützten Sie sich und andere vor Verkehrsunfällen. (ao)
