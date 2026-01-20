PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Keine freie Sicht
Fußgängerin leicht verletzt

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Uferstraße;

Unfallzeit: 17.01.2026, 19.00 Uhr;

Schlechte Sicht durch eine beschlagene Windschutzscheibe: Das war nach Angaben eines Autofahrers der Grund, aus dem es am Samstag in Stadtlohn zu einem Verkehrsunfall kam. Dabei erlitt eine Fußgängerin leichte Verletzungen. Sie war am Abend auf der Engelbert-Sundermann-Straße unterwegs, als der Pkw eines Stadtlohners sie erfasste. Der 26-Jährige beabsichtigte auf die Uferstraße abzubiegen und übersah dabei die Frau. Die Stadtlohnerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Ahaus gebracht.

Aufgrund frostiger Temperaturen im Kreis Borken sind Fahrzeugscheiben von außen vereist und von innen beschlagen. Die Polizei appelliert erneut, vor Antritt der Fahrt für freie Sicht zu sorgen. So schützten Sie sich und andere vor Verkehrsunfällen. (ao)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

