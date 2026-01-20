Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Juweliergeschäft eingebrochen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Gildehauser Straße;

Tatzeit: 20.01.2026, 00.40 Uhr;

"Einbruch in Schmuckgeschäft an der Gildehauser Straße" - so lautete der Funkspruch für die Polizeistreifen in Gronau in der letzten Nacht. Gegen 00.40 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in einen Juwelier an der Gildehauser Straße ein. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam über die Fensterfront Zutritt zu dem Gebäude. Dadurch wurde im Innenraum Mobiliar beschädigt. Der Täter griff nach seiner Beute und flüchtete vom Tatort. Er trug zum Tatzeitpunkt eine helle Jacke. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit eine verdächtige Person oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben sich bei der Kriminalpolizei Gronau zu melden: Tel. (02562) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell