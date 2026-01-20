POL-BOR: Borken - Fahrer eines Kleinkraftrades bei Unfall schwer verletzt
Borken (ots)
Unfallort: Borken, Ahauser Straße / Coesfelder Straße;
Unfallzeit: 19.01.2026, 19.50 Uhr;
Am Montagabend kam es im Kreuzungsbereich Coesfelder Straße / Ahauser Straße in Borken zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 39-jährige Frau aus Borken beabsichtigte, mit ihrem Personenkraftwagen nach links auf die Coesfelder Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kleinkraftrad eines 17-jährigen Borkeners, der die Ahauser Straße in Fahrtrichtung Neumühlenallee befuhr. Der 17-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (pl)
