Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrer eines Kleinkraftrades bei Unfall schwer verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Ahauser Straße / Coesfelder Straße;

Unfallzeit: 19.01.2026, 19.50 Uhr;

Am Montagabend kam es im Kreuzungsbereich Coesfelder Straße / Ahauser Straße in Borken zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 39-jährige Frau aus Borken beabsichtigte, mit ihrem Personenkraftwagen nach links auf die Coesfelder Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kleinkraftrad eines 17-jährigen Borkeners, der die Ahauser Straße in Fahrtrichtung Neumühlenallee befuhr. Der 17-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell