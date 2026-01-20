PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrer eines Kleinkraftrades bei Unfall schwer verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Ahauser Straße / Coesfelder Straße;

Unfallzeit: 19.01.2026, 19.50 Uhr;

Am Montagabend kam es im Kreuzungsbereich Coesfelder Straße / Ahauser Straße in Borken zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 39-jährige Frau aus Borken beabsichtigte, mit ihrem Personenkraftwagen nach links auf die Coesfelder Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kleinkraftrad eines 17-jährigen Borkeners, der die Ahauser Straße in Fahrtrichtung Neumühlenallee befuhr. Der 17-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 15:06

    POL-BOR: Stadtlohn - Vorläufige Festnahme nach Diebstahl von Kupferrohren

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Friedhofsweg, Nikolaus-Groß-Straße; Tatzeit: zwischen 17.01.2026, 18.00 Uhr und 18.01.2026, 09.00 Uhr; Am Sonntagvormittag erhielt die Polizei erneut Meldungen über entwendete Kupferfallrohre an Gebäuden an der Nikolaus-Groß-Straße sowie am Friedhofsweg. Zeitgleich ging ein Hinweis auf verdächtige Personen im Bereich des ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 15:00

    POL-BOR: Gronau - Zwei Einbrüche auf Firmengelände

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Lise-Meitner-Straße und Opelstraße; Tatzeit: zwischen 16.01.2026, 18.00 Uhr und 18.01.2026, 09.30 Uhr; Unbefugten Zutritt zu zwei Firmengelände verschafften sich bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Vorhängeschloss an einem Metallzaun. Der Zaun umfriedet den Außenbereich einer Firma an der Lise-Meitner-Straße. Die Unbekannten entwendeten dort ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 15:00

    POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Cohaus Esch; Tatzeit: zwischen 17.01.2026, 16.00 Uhr und 19.01.2026, 06.00 Uhr; In ein Firmenfahrzeug eingebrochen und Arbeitsmaterial entwendet haben bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. Der angegangene Wagen stand zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen auf einem Parkplatz am Cohaus Esch. Der Sachschaden wurde mit mehreren tausend Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren