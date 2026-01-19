PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Vorläufige Festnahme nach Diebstahl von Kupferrohren

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Friedhofsweg, Nikolaus-Groß-Straße;

Tatzeit: zwischen 17.01.2026, 18.00 Uhr und 18.01.2026, 09.00 Uhr;

Am Sonntagvormittag erhielt die Polizei erneut Meldungen über entwendete Kupferfallrohre an Gebäuden an der Nikolaus-Groß-Straße sowie am Friedhofsweg. Zeitgleich ging ein Hinweis auf verdächtige Personen im Bereich des Schützenwegs ein. Dort sollen nach Angaben eines Zeugen zwei Personen Kupfer zerkleinern. Im Zuge der sofort eingeleiteten Maßnahmen trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf dem Schützenweg eine Person an. Als der Mann die Polizeistreife entdeckte, ergriff er die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnte er gestellt und festgenommen werden. Den 45-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Verfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Kriminalpolizei in Ahaus hat die weiteren Ermittlungen übernommen.(jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 15:00

    POL-BOR: Gronau - Zwei Einbrüche auf Firmengelände

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Lise-Meitner-Straße und Opelstraße; Tatzeit: zwischen 16.01.2026, 18.00 Uhr und 18.01.2026, 09.30 Uhr; Unbefugten Zutritt zu zwei Firmengelände verschafften sich bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Vorhängeschloss an einem Metallzaun. Der Zaun umfriedet den Außenbereich einer Firma an der Lise-Meitner-Straße. Die Unbekannten entwendeten dort ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 15:00

    POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Cohaus Esch; Tatzeit: zwischen 17.01.2026, 16.00 Uhr und 19.01.2026, 06.00 Uhr; In ein Firmenfahrzeug eingebrochen und Arbeitsmaterial entwendet haben bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. Der angegangene Wagen stand zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen auf einem Parkplatz am Cohaus Esch. Der Sachschaden wurde mit mehreren tausend Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:52

    POL-BOR: Gronau - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad - Fahrradfahrerin flüchtig

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Graf-Arnold-Straße; Unfallzeit: 17.01.2026, 18.50 Uhr; Am Samstagabend kam es gegen 18.50 Uhr im Kreuzungsbereich Königstraße / Graf-Arnold-Straße in Gronau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Gronau die Graf-Arnold-Straße und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren