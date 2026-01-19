Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Vorläufige Festnahme nach Diebstahl von Kupferrohren

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Friedhofsweg, Nikolaus-Groß-Straße;

Tatzeit: zwischen 17.01.2026, 18.00 Uhr und 18.01.2026, 09.00 Uhr;

Am Sonntagvormittag erhielt die Polizei erneut Meldungen über entwendete Kupferfallrohre an Gebäuden an der Nikolaus-Groß-Straße sowie am Friedhofsweg. Zeitgleich ging ein Hinweis auf verdächtige Personen im Bereich des Schützenwegs ein. Dort sollen nach Angaben eines Zeugen zwei Personen Kupfer zerkleinern. Im Zuge der sofort eingeleiteten Maßnahmen trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf dem Schützenweg eine Person an. Als der Mann die Polizeistreife entdeckte, ergriff er die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnte er gestellt und festgenommen werden. Den 45-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Verfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Kriminalpolizei in Ahaus hat die weiteren Ermittlungen übernommen.(jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell