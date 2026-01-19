PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Cohaus Esch;

Tatzeit: zwischen 17.01.2026, 16.00 Uhr und 19.01.2026, 06.00 Uhr;

In ein Firmenfahrzeug eingebrochen und Arbeitsmaterial entwendet haben bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. Der angegangene Wagen stand zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen auf einem Parkplatz am Cohaus Esch. Der Sachschaden wurde mit mehreren tausend Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

