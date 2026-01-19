POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Kreuzstraße; Unfallzeit: 16.01.2026, zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Kreuzstraße in Bocholt. Am Freitagabend hatte er zuvor einen vor einem Wohnhaus abgestellten orangefarbenen VW Golf angefahren und beschädigt. Die Unfallzeit lag zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr. Es entstand Sachschaden an dem vorderen, ...

