POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl aus Firmenfahrzeug
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Cohaus Esch;
Tatzeit: zwischen 17.01.2026, 16.00 Uhr und 19.01.2026, 06.00 Uhr;
In ein Firmenfahrzeug eingebrochen und Arbeitsmaterial entwendet haben bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. Der angegangene Wagen stand zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen auf einem Parkplatz am Cohaus Esch. Der Sachschaden wurde mit mehreren tausend Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)
