Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad - Fahrradfahrerin flüchtig

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Graf-Arnold-Straße;

Unfallzeit: 17.01.2026, 18.50 Uhr;

Am Samstagabend kam es gegen 18.50 Uhr im Kreuzungsbereich Königstraße / Graf-Arnold-Straße in Gronau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Gronau die Graf-Arnold-Straße und bog nach rechts in die Königstraße in Richtung Herzogstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin, die die Königstraße in Richtung Losserstraße auf der falschen Fahrbahnseite befuhr und dem Wagen somit entgegenkam. Das Fahrrad wurde bei dem Unfall unter der Front des Pkw eingeklemmt. Die Fahrradfahrerin sowie eine weitere weibliche Person, die sich auf dem Gepäckträger des Fahrrades befunden haben soll, entfernten sich nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung unerlaubt von der Unfallstelle. Beide Frauen ließen das beschädigte Fahrrad zurück. Nach Angaben von Beteiligten und Zeugen wirkten sie unverletzt. Die flüchtige Fahrradfahrerin wird wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre alt, schmächtige Statur, circa 155 bis 160 cm groß, ungepflegtes Erscheinungsbild. Die Begleiterin entsprach einer ähnlichen Beschreibung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die beteiligten Personen oder weitere Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

