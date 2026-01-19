POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

Kreis Borken (ots) - In der vergangenen Woche kam es in Bocholt zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Eine Pkw-Fahrerin beabsichtigte, auf das Gelände einer Tankstelle aufzufahren, übersah dabei einen Radfahrer, der den Radweg benutzte. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer stürzte. Die alkoholisierte Fahrerin bemerkte den Unfall ...

mehr