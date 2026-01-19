POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Kreuzstraße;
Unfallzeit: 16.01.2026, zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr;
Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Kreuzstraße in Bocholt. Am Freitagabend hatte er zuvor einen vor einem Wohnhaus abgestellten orangefarbenen VW Golf angefahren und beschädigt. Die Unfallzeit lag zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr. Es entstand Sachschaden an dem vorderen, rechten Radkasten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell