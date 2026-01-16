Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 15-Jähriger um Geldbeutel beraubt

Kaiserslautern (ots)

Ein 15-Jähriger ist am Donnerstag in der Innenstadt "Am Altenhof" um sein Portemonnaie gebracht worden. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde der Jugendliche am Nachmittag im Automatenraum einer Sparkasse von einem Unbekannten angesprochen. Als der Mann nach dem Geldbeutel des 15-Jährigen griff, kam es zu einem Gerangel. Der Täter schaffte es, mit der Börse zu flüchten.

Eine Zeugin verfolgte ihn und konnte die Brieftasche zurückerlangen. Dabei wurde die 16-Jährige jedoch leicht verletzt. Der Räuber entkam unerkannt.

Die Polizei hat derzeit keine Hinweise auf den Täter und wendet sich daher an die Öffentlichkeit: Wer hat das Geschehen zwischen 14:40 Uhr und 15:15 Uhr beobachtet? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

