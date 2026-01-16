PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb bringt Geldbeutel zurück - 20 Euro und Bankkarte fehlen

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag kam es in der Fruchthallstraße zu einem dreisten Diebstahl. Nun sucht die Polizei den Täter - und Zeugen.

Ein 19-Jähriger wartete an einer Bushaltestelle, als ihn ein Jugendlicher nach Kleingeld fragte. Als der junge Mann seinen Geldbeutel aus der Hosentasche zog, griff der Täter plötzlich zu und flüchtete mit dem Portemonnaie. Kurz darauf brachte der Dieb die Geldbörse zurück, verschwand jedoch sofort wieder. Wie sich herausstelle fehlten aus der Brieftasche 20 Euro und eine Bankkarte.

Die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum Dieb geben? Der Unbekannte wird auf etwa 15 bis 16 Jahre geschätzt, ist circa 1,85 Meter groß, schlank, hat eine dunkle Hautfarbe und schwarze Haare. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

