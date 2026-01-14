PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPWP: Raub: Täter fühlt sich durch Jacke provoziert

Kaiserslautern

Mehrere Schläge, Drohungen und eine Verfolgung hat es am Dienstag in der Innenstadt gegeben, der Grund dafür war eine Vereinsjacke.

Der mutmaßliche Täter fühlte sich durch das Tragen der Jacke provoziert. Die Fankleidung ordnete er, einem aus seiner Sicht rivalisierendem Fußballclub, zu. Er ging daher auf den 19-Jährigen und seinen Begleiter los, drohte und beleidigte die beiden, mit dem Ziel, die Jacke zu bekommen. Die Männer brachten sich in Sicherheit. An einer Bushaltestelle trafen sie allerdings wieder auf den 20-Jährigen. Er sprang hinter seinem Auto hervor und schlug auf die beiden Männer ein. Sie wurden dabei leicht verletzt, benötigten aber keine medizinische Hilfe. Der Angreifer forderte immer wieder, die Jacke haben zu wollen. Durch sein Verhalten schaffte er genau das. Der Verdächtige nahm das Kleidungsstück und floh, sein Auto ließ er zurück. Die alarmierten Polizisten fanden dort alle nötigen Informationen zum Flüchtigen. Die Einsatzkräfte spürten den Mann auf. Wie sich herausstellte, hatte er die Jacke auf seiner Flucht in der Nähe der Mall weggeworfen. Beamte stellten das Beweisstück sicher. Den Verantwortlichen erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

