Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug mit gefälschten Rezepten

Kaiserslautern (ots)

Eine unbekannte Frau versuchte am Donnerstag, in mindestens zwei Apotheken, ein gefälschtes Rezept einzulösen. In einem Fall gelang es ihr, ein hochpreisiges Medikament zu ergaunern. Die Fälschung fiel erst später auf, als die Unbekannte die Apotheke bereits verlassen hatte. In einer zweiten Apotheke scheiterte der Versuch. Eine aufmerksame Mitarbeiterin erkannte das falsche Kassenrezept sofort als verdächtig.

Die Polizei nahm die Ermittlungen nach der Betrügerin auf und bittet um Hinweise: Wer hat die Frau gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen?

Von der Unbekannten liegt eine Personenbeschreibung vor. Demnach ist sie circa 1,70 Meter groß und etwa 20 bis 25 Jahre alt. Sie hat einen gebräunten Teint sowie schwarze, mindestens schulterlange, wellige Haare. Die Frau trug eine schwarze Jacke. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

