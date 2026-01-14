PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch gelingt nicht

Reiffelbach (Verbandsgemeinde Nahe-Glan) (ots)

Unbekannte haben versucht in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Täter machten sich an einer Terassentür zu schaffen, es gelang ihnen aber nicht, diese zu öffnen. Wann der versuchte Einbruch stattfand, ist unklar. Der Polizei wurde der Vorfall am Montagmittag gemeldet. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und fragen: Wer hat in den vergangenen Tagen Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei - unter Telefon 0631 369-13312 - entgegen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 14.01.2026 – 14:38

    POL-PPWP: Polizei löst Gerangel auf

    Kaiserslautern (ots) - Einen Platzverweis haben zwei Personen erhalten, die am Dienstagabend vor dem Bahnhof in Kaiserslautern aneinandergerieten. Als die zuständigen Beamten des Polizeipräsidiums Westpfalz auf dem Bahnhofsvorplatz eintrafen, wollte keiner der Beteiligten Angaben zum Gerangel machen. Verletzt wurde offensichtlich niemand. Die Verantwortlichen - ein Mann und eine Frau - mussten den Vorplatz verlassen. ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 14:53

    POL-PPWP: Raub: Geldbeutel entwendet

    Kaiserslautern (ots) - Am frühen Montagmittag raubten unbekannte Täter einen 68-jährigen Mann auf dem Synagogenplatz aus und verletzten ihn dabei leicht. Der Mann überquerte gerade den Platz, als er nach eigenen Angaben unvermittelt einen Schlag auf den Kopf bekam. Die kurze Benommenheit des Opfers nutzten die Täter offenbar, um ihm den Geldbeutel wegzunehmen. Wie der Überfallene berichtete, seien die zwei ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:17

    POL-PPWP: Auf frischer Tat ertappt: Einbruch in Praxis verhindert

    Kaiserslautern (ots) - Am Montagmorgen versuchte ein Dieb in eine Arztpraxis in der Lutrinastraße einzubrechen. Eine Angestellte, die bereits auf der Arbeit war, überraschte den Täter und schlug ihn unverrichteter Dinge in die Flucht. Trotzdem entstand durch den Einbruchversuch erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Zeugin ...

    mehr
