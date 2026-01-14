Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch gelingt nicht

Reiffelbach (Verbandsgemeinde Nahe-Glan) (ots)

Unbekannte haben versucht in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Täter machten sich an einer Terassentür zu schaffen, es gelang ihnen aber nicht, diese zu öffnen. Wann der versuchte Einbruch stattfand, ist unklar. Der Polizei wurde der Vorfall am Montagmittag gemeldet. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und fragen: Wer hat in den vergangenen Tagen Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei - unter Telefon 0631 369-13312 - entgegen. |laa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell