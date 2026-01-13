PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Raub: Geldbeutel entwendet

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Montagmittag raubten unbekannte Täter einen 68-jährigen Mann auf dem Synagogenplatz aus und verletzten ihn dabei leicht. Der Mann überquerte gerade den Platz, als er nach eigenen Angaben unvermittelt einen Schlag auf den Kopf bekam. Die kurze Benommenheit des Opfers nutzten die Täter offenbar, um ihm den Geldbeutel wegzunehmen.

Wie der Überfallene berichtete, seien die zwei männlichen Angreifer danach in Richtung der Altenwoogstraße davongerannt. Eine genaue Beschreibung des Duos konnte der Betroffene nicht abgeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Montag zwischen elf und zwölf Uhr in der Umgebung des Synagogenplatzes etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 10:17

    POL-PPWP: Auf frischer Tat ertappt: Einbruch in Praxis verhindert

    Kaiserslautern (ots) - Am Montagmorgen versuchte ein Dieb in eine Arztpraxis in der Lutrinastraße einzubrechen. Eine Angestellte, die bereits auf der Arbeit war, überraschte den Täter und schlug ihn unverrichteter Dinge in die Flucht. Trotzdem entstand durch den Einbruchversuch erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Zeugin ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:32

    POL-PPWP: Mülltonnenbrand

    Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagvormittag alarmierten Anwohner die Polizei und Feuerwehr zu einem vermeintlichen Treppenhausbrand in der Fackelstraße. Die Einsatzkräfte stellten jedoch schnell fest, dass kein Gebäude in Brand geraten war, sondern ein Abfallcontainer. Die Feuerwehr löschte das Feuer und evakuierte vorsorglich mehrere Anwohner. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 13:20

    POL-PPWP: Kaum wetterbedingte Probleme in der Westpfalz

    Westpfalz (ots) - Das für Montag angekündigte "Problemwetter" hat die Westpfalz größtenteils verschont. In der Nacht fiel zwar in manchen Orten etwas Schnee, und am Vormittag kam es in weiten Teilen der Region zu leichtem Regen, aber die befürchteten Schwierigkeiten im Straßenverkehr sind ausgeblieben. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz wurde von Mitternacht bis zum späten Vormittag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren