Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Raub: Geldbeutel entwendet

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Montagmittag raubten unbekannte Täter einen 68-jährigen Mann auf dem Synagogenplatz aus und verletzten ihn dabei leicht. Der Mann überquerte gerade den Platz, als er nach eigenen Angaben unvermittelt einen Schlag auf den Kopf bekam. Die kurze Benommenheit des Opfers nutzten die Täter offenbar, um ihm den Geldbeutel wegzunehmen.

Wie der Überfallene berichtete, seien die zwei männlichen Angreifer danach in Richtung der Altenwoogstraße davongerannt. Eine genaue Beschreibung des Duos konnte der Betroffene nicht abgeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Montag zwischen elf und zwölf Uhr in der Umgebung des Synagogenplatzes etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. | kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell