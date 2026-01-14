POL-PPWP: Polizei löst Gerangel auf
Kaiserslautern (ots)
Einen Platzverweis haben zwei Personen erhalten, die am Dienstagabend vor dem Bahnhof in Kaiserslautern aneinandergerieten. Als die zuständigen Beamten des Polizeipräsidiums Westpfalz auf dem Bahnhofsvorplatz eintrafen, wollte keiner der Beteiligten Angaben zum Gerangel machen. Verletzt wurde offensichtlich niemand. Die Verantwortlichen - ein Mann und eine Frau - mussten den Vorplatz verlassen. |laa
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell