POL-PPWP: Polizei löst Gerangel auf

Kaiserslautern (ots) - Am frühen Montagmittag raubten unbekannte Täter einen 68-jährigen Mann auf dem Synagogenplatz aus und verletzten ihn dabei leicht. Der Mann überquerte gerade den Platz, als er nach eigenen Angaben unvermittelt einen Schlag auf den Kopf bekam. Die kurze Benommenheit des Opfers nutzten die Täter offenbar, um ihm den Geldbeutel wegzunehmen. Wie der Überfallene berichtete, seien die zwei ...

