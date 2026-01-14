PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei löst Gerangel auf

Kaiserslautern (ots)

Einen Platzverweis haben zwei Personen erhalten, die am Dienstagabend vor dem Bahnhof in Kaiserslautern aneinandergerieten. Als die zuständigen Beamten des Polizeipräsidiums Westpfalz auf dem Bahnhofsvorplatz eintrafen, wollte keiner der Beteiligten Angaben zum Gerangel machen. Verletzt wurde offensichtlich niemand. Die Verantwortlichen - ein Mann und eine Frau - mussten den Vorplatz verlassen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

