PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mülltonnenbrand

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagvormittag alarmierten Anwohner die Polizei und Feuerwehr zu einem vermeintlichen Treppenhausbrand in der Fackelstraße. Die Einsatzkräfte stellten jedoch schnell fest, dass kein Gebäude in Brand geraten war, sondern ein Abfallcontainer. Die Feuerwehr löschte das Feuer und evakuierte vorsorglich mehrere Anwohner. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 13:20

    POL-PPWP: Kaum wetterbedingte Probleme in der Westpfalz

    Westpfalz (ots) - Das für Montag angekündigte "Problemwetter" hat die Westpfalz größtenteils verschont. In der Nacht fiel zwar in manchen Orten etwas Schnee, und am Vormittag kam es in weiten Teilen der Region zu leichtem Regen, aber die befürchteten Schwierigkeiten im Straßenverkehr sind ausgeblieben. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz wurde von Mitternacht bis zum späten Vormittag ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 07:25

    POL-PPWP: Zwei alkoholisierte Fahrzeugführer im Stadtgebiet Kaiserslautern festgestellt

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Kaiserslautern zwei alkoholisierte Fahrzeugführer festgestellt. Bereits kurz vor 00:00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Merkurstraße einen 23-jährigen Pkw-Fahrer, bei dem Alkoholgeruch wahrgenommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 09:07

    POL-PPWP: Verhinderte Trunkenheitsfahrten

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Samstag konnten Polizeikräfte in Kaiserslautern gleich zwei Trunkenheitsfahrten verhindern und damit mögliche Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer abwenden. Gegen kurz vor 3 Uhr trafen Einsatzkräfte in der Zollamtstraße eine Person alkoholisiert sitzend in einem Fahrzeug an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas mehr als 0,9 Promille. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren