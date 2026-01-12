Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mülltonnenbrand

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagvormittag alarmierten Anwohner die Polizei und Feuerwehr zu einem vermeintlichen Treppenhausbrand in der Fackelstraße. Die Einsatzkräfte stellten jedoch schnell fest, dass kein Gebäude in Brand geraten war, sondern ein Abfallcontainer. Die Feuerwehr löschte das Feuer und evakuierte vorsorglich mehrere Anwohner. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. | kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell