Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verhinderte Trunkenheitsfahrten

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Samstag konnten Polizeikräfte in Kaiserslautern gleich zwei Trunkenheitsfahrten verhindern und damit mögliche Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer abwenden. Gegen kurz vor 3 Uhr trafen Einsatzkräfte in der Zollamtstraße eine Person alkoholisiert sitzend in einem Fahrzeug an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas mehr als 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine weitere Trunkenheitsfahrt wurde kurz nach 4 Uhr in der Denisstraße verhindert. Dort stellten die Beamten einen 41-jährigen Mann fest, der stark alkoholisiert in seinem Fahrzeug saß. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt unterbunden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Alkohol am Steuer ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt und bittet alle Verkehrsteilnehmer, verantwortungsbewusst zu handeln. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

