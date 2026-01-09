Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Navigationsgerät aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich am Dienstagabend an einem Pkw in der Carl-Euler-Straße zu schaffen gemacht und ein Navigationsgerät sowie einen Aschenbecher gestohlen. Der Wagen war von der Fahrerin gegen 14 Uhr in einer Tiefgarage abgestellt worden. Als die 67-Jährige gegen 15:30 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Fahrertür offen stand und das Handschuhfach durchwühlt worden war. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |elz

