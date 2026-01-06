Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sternsinger besuchen Polizeipräsidium

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Kaiserslautern (ots)

Gleich 18 Sternsinger sind am Dienstagmittag im Polizeipräsidium Westpfalz gewesen. Sie überbrachten Mitarbeitenden, die sich im Foyer versammelt hatten, den Segen für 2026.

Polizeipräsident Hans Kästner begrüßte die Sternsinger, deren Begleiterinnen und Begleiter. "Es ist mir immer wieder eine Freude, euch hier zu sehen", so Kästner. Er lobte das Engagement hinter dem Besuch, denn die Gruppe sammelt für einen guten Zweck: für die Kinder in Ruanda und Uruguay. In beiden Ländern gibt es Partnergemeinden der Pfarrei Heiliger Martin Kaiserslautern. Mit den Spenden soll eine sichere Schulbildung ermöglicht werden, betonte einer der "Heiligen Könige". Das entspricht auch dem Motto der diesjährigen Aktion: "Schule statt Fabrik - Sternsingen gegen Kinderarbeit".

Die "Heiligen Drei Könige", waren teilweise nicht das erste Mal bei der Polizei, sondern bereits im vergangenen Jahr als Sternsinger dabei. Sie erhielten neben kleinen Werbegeschenken auch eine Führung durch die Räume in der Logenstraße und einen Einblick in die Arbeit vor Ort. │laa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell