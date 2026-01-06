PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sternsinger besuchen Polizeipräsidium

POL-PPWP: Sternsinger besuchen Polizeipräsidium
  • Bild-Infos
  • Download
  • 4 weitere Medieninhalte

Kaiserslautern (ots)

Gleich 18 Sternsinger sind am Dienstagmittag im Polizeipräsidium Westpfalz gewesen. Sie überbrachten Mitarbeitenden, die sich im Foyer versammelt hatten, den Segen für 2026.

Polizeipräsident Hans Kästner begrüßte die Sternsinger, deren Begleiterinnen und Begleiter. "Es ist mir immer wieder eine Freude, euch hier zu sehen", so Kästner. Er lobte das Engagement hinter dem Besuch, denn die Gruppe sammelt für einen guten Zweck: für die Kinder in Ruanda und Uruguay. In beiden Ländern gibt es Partnergemeinden der Pfarrei Heiliger Martin Kaiserslautern. Mit den Spenden soll eine sichere Schulbildung ermöglicht werden, betonte einer der "Heiligen Könige". Das entspricht auch dem Motto der diesjährigen Aktion: "Schule statt Fabrik - Sternsingen gegen Kinderarbeit".

Die "Heiligen Drei Könige", waren teilweise nicht das erste Mal bei der Polizei, sondern bereits im vergangenen Jahr als Sternsinger dabei. Sie erhielten neben kleinen Werbegeschenken auch eine Führung durch die Räume in der Logenstraße und einen Einblick in die Arbeit vor Ort. │laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 15:35

    POL-PPWP: Geldbörse verloren - 2.000 Euro durch unberechtigte Abhebungen erlangt

    Kaiserslautern (ots) - Am Samstagnachmittag verlor eine 72-jährige Frau im Globusmarkt ihre Geldbörse. Noch am selben Tag hoben Unbekannte insgesamt 2.000 Euro von ihrem Konto ab. Die Geschädigte lies ihre Bankkarte umgehend sperren und wandte sich an die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen aufgenommen. Zeugen, die am Samstag zwischen 16:40 Uhr ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 14:37

    POL-PPWP: Versuchter Totschlag: Polizei fahndet mit Phantombild

    Kaiserslautern (ots) - In dem Fall um die Schussabgabe im Feld- bzw. Waldbereich am Caesarpark (wir berichten: https://s.rlp.de/tJs6Uil ) ergab die Vernehmung des Opfers neue Erkenntnisse, aufgrund dieser die Polizei nun mit einem Phantombild nach dem Täter sucht. Durch einen Polizeizeichner konnte eine Skizze des Unbekannten angefertigt werden, welche unter https://s.rlp.de/pHXYqOB auf der Internetseite der Polizei ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 05:03

    POL-PPWP: Winterliche Straßenverhältnisse fordern Autofahrer und Einsatzkräfte

    Kaiserslautern (ots) - Der erste Wintereinbruch des Jahres sorgte am Freitagnachmittag, im Westen der Pfalz, bis tief in die Nacht für glatte Straßen. Hierbei kam es zu kurzfristigen Straßensperrungen und einer hohen Anzahl von Verkehrsunfällen. Die Dienststellen des Polizeipräsidium Westpfalz zählten insgesamt 106 Verkehrsunfälle. Diese verliefen allerdings ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren