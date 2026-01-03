PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Winterliche Straßenverhältnisse fordern Autofahrer und Einsatzkräfte

Kaiserslautern (ots)

Der erste Wintereinbruch des Jahres sorgte am Freitagnachmittag, im Westen der Pfalz, bis tief in die Nacht für glatte Straßen.

Hierbei kam es zu kurzfristigen Straßensperrungen und einer hohen Anzahl von Verkehrsunfällen.

Die Dienststellen des Polizeipräsidium Westpfalz zählten insgesamt 106 Verkehrsunfälle. Diese verliefen allerdings überwiegend glimpflich. Elf Personen erlitten hierbei leichte Verletzungen.

Der Schwerpunkt des Unfallgeschehens lag in Kaiserslautern. Die Straßen in der Innenstadt waren teilweise eisglatt. Hierbei waren auch der öffentliche Nahverkehr und der Fernverkehr betroffen. Die beiden Stadtinspektionen nahmen zusammen 53 Verkehrsunfälle auf.

Auf der Landstraße L502, zwischen Kaiserslautern und dem Stadtteil Dansenberg, ging stundenlang gar nichts mehr. Die Fahrbahn war zwischen 19 Uhr und 22 Uhr nicht befahrbar.

In der Brandenburger Straße fuhr sich ein Fernreisebus fest und blockierte am Abend die südliche Einfahrtsstraße nach Kaiserslautern. Der Bus konnte erst mit Hilfe des Streudienstes die Fahrbahn räumen.

Ab Mitternacht hatten die Streudienste die Verhältnisse wieder im Griff und die Verkehrslage beruhigte sich. Die entstandenen Sachschäden dürften sich auf mehrere hunderttausend Euro summieren.|re

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

