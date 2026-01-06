PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Totschlag: Polizei fahndet mit Phantombild

Kaiserslautern (ots)

In dem Fall um die Schussabgabe im Feld- bzw. Waldbereich am Caesarpark (wir berichten: https://s.rlp.de/tJs6Uil ) ergab die Vernehmung des Opfers neue Erkenntnisse, aufgrund dieser die Polizei nun mit einem Phantombild nach dem Täter sucht. Durch einen Polizeizeichner konnte eine Skizze des Unbekannten angefertigt werden, welche unter https://s.rlp.de/pHXYqOB auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz abrufbar ist.

Die Ermittler bitten um Ihre Mithilfe:

   - Wer kann Hinweise zu dem Mann geben?
   - Wem kommt die Person bekannt vor?
   - Wer hat am Vormittag des 1. Januar 2026, im Zeitraum zwischen 
     9:30 Uhr bis 10:30 Uhr, etwas Verdächtiges gesehen oder gehört?
   - Wer verfügt am Haus oder auf dem Grundstück über Technik, welche
     möglicherweise im fraglichen Zeitraum Video- oder Audioaufnahmen
     gefertigt haben könnte (auch aufgezeichnete Knallgeräusche 
     beispielsweise von Kameraüberwachungsanlagen oder Ähnliches)?
   - Wer hat sich im fraglichen Zeitraum draußen aufgehalten, sei es 
     auf der Straße im Wohngebiet (Hussongstraße; Kaiserbergring; 
     Emil-Caesar-Straße) oder den angrenzenden Feldwegen?
   - Wer hat zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht, die mit 
     diesem Ereignis in Verbindung zu bringen sind?

Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben:

   - etwa 20 bis 27 Jahre alt
   - dunkelblonde/hellbraune, lockige Haare
   - bekleidet mit blauer Jeans und Kapuzenpullover, der Pullover hat
     ein gelb/blau/violettes Muster und eine gelbe Kapuze

Die Polizei wird am Dienstag und Mittwoch erneut in den angrenzenden Wohngebieten Anwohnerbefragungen durchführen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631-369 13313 entgegen. | kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz

