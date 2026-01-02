POL-PPWP: 25-jährige Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss unterwegs
Kaiserslautern (ots)
Am 01.01.2026 gegen 08 Uhr kontrollierten Polizeibeamte am Opelkreisel eine 25-jährige Fahrzeugführerin, die mit ihrem Pkw unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 0,96 Promille. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt. Zur Verhinderung weiterer Fahrten wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen die 25-Jährige wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.|pvd
