PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 25-jährige Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Am 01.01.2026 gegen 08 Uhr kontrollierten Polizeibeamte am Opelkreisel eine 25-jährige Fahrzeugführerin, die mit ihrem Pkw unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 0,96 Promille. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt. Zur Verhinderung weiterer Fahrten wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen die 25-Jährige wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.|pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:10

    POL-PPWP: Mehrere Mülleimerbrände - Tatverdächtiger festgenommen

    Kaiserslautern (ots) - In den frühen Morgenstunden des 02.01.2026 kam es im Stadtgebiet Kaiserslautern zu mehreren Bränden von Mülltonnen. Die Feuerwehr und die Polizei waren an mehreren Einsatzorten gefordert. Gegen 03:35 Uhr wurde ein brennender Mülleimer im Bereich Am Franzosenstein gemeldet. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke über. Zudem wurde ein in ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:09

    POL-PPWP: Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben im Bereich Gersweilerweg eine Scheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Die Tatzeit kann derzeit nicht genau eingegrenzt werden. Ein Zeuge bemerkte am 31.12.25 gegen 17:50 Uhr den Einschlag und meldete den Vorfall der Polizei. Ob und was die Täter entwendet haben, ist momentan noch unklar. Entsprechende Feststellungen zum möglichen Diebesgut stehen derzeit noch aus. Die ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 15:26

    POL-PPWP: Mann bei Begegnung im Waldgebiet verletzt - Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

    Kaiserslautern (ots) - Am Morgen des 1. Januar 2026, gegen 10:00 Uhr, kam es im Feld- bzw. Waldbereich zwischen Kaiserslautern Kaiserberg und Waschmühle zur Begegnung zweier Männer, bei der ein Mann einem Passanten mit einer Schusswaffe ins Bein schoss und anschließend flüchtete. Der verletzte Mann wurde zwischenzeitlich in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren