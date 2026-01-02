POL-PPWP: 25-jährige Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben im Bereich Gersweilerweg eine Scheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Die Tatzeit kann derzeit nicht genau eingegrenzt werden. Ein Zeuge bemerkte am 31.12.25 gegen 17:50 Uhr den Einschlag und meldete den Vorfall der Polizei. Ob und was die Täter entwendet haben, ist momentan noch unklar. Entsprechende Feststellungen zum möglichen Diebesgut stehen derzeit noch aus. Die ...

mehr