PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Mülleimerbrände - Tatverdächtiger festgenommen

Kaiserslautern (ots)

In den frühen Morgenstunden des 02.01.2026 kam es im Stadtgebiet Kaiserslautern zu mehreren Bränden von Mülltonnen. Die Feuerwehr und die Polizei waren an mehreren Einsatzorten gefordert. Gegen 03:35 Uhr wurde ein brennender Mülleimer im Bereich Am Franzosenstein gemeldet. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke über. Zudem wurde ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Um 04:57 Uhr kam es in der Gaustraße zu einem weiteren Brand einer Mülltonne. Hier beschränkte sich der Schaden auf den Mülleimer selbst. Ein dritter Brand wurde gegen 05:09 Uhr in der Klosterstraße festgestellt. Auch hier entstand lediglich Sachschaden an der Mülltonne. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 25-jähriger Tatverdächtiger festgestellt und festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Taten, dauern an. Die Polizei Kaiserslautern bittet mögliche weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter 0631 369 14199 zu melden.|pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:09

    POL-PPWP: Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben im Bereich Gersweilerweg eine Scheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Die Tatzeit kann derzeit nicht genau eingegrenzt werden. Ein Zeuge bemerkte am 31.12.25 gegen 17:50 Uhr den Einschlag und meldete den Vorfall der Polizei. Ob und was die Täter entwendet haben, ist momentan noch unklar. Entsprechende Feststellungen zum möglichen Diebesgut stehen derzeit noch aus. Die ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 15:26

    POL-PPWP: Mann bei Begegnung im Waldgebiet verletzt - Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

    Kaiserslautern (ots) - Am Morgen des 1. Januar 2026, gegen 10:00 Uhr, kam es im Feld- bzw. Waldbereich zwischen Kaiserslautern Kaiserberg und Waschmühle zur Begegnung zweier Männer, bei der ein Mann einem Passanten mit einer Schusswaffe ins Bein schoss und anschließend flüchtete. Der verletzte Mann wurde zwischenzeitlich in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 09:04

    POL-PPWP: Neujahrsnacht - Polizei zieht positive Bilanz

    Kaiserslautern (ots) - Die Neujahrsnacht verlief im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz überwiegend friedlich. Einsatzkräfte mussten lediglich zu vereinzelten alkoholbedingten Streitigkeiten und Körperverletzungen ausrücken. Schwer verletzt wurde dabei niemand. Zudem kam es zu mehreren kleineren Bränden, die durch den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern verursacht wurden. Auch hier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren