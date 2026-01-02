Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Mülleimerbrände - Tatverdächtiger festgenommen

Kaiserslautern (ots)

In den frühen Morgenstunden des 02.01.2026 kam es im Stadtgebiet Kaiserslautern zu mehreren Bränden von Mülltonnen. Die Feuerwehr und die Polizei waren an mehreren Einsatzorten gefordert. Gegen 03:35 Uhr wurde ein brennender Mülleimer im Bereich Am Franzosenstein gemeldet. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke über. Zudem wurde ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Um 04:57 Uhr kam es in der Gaustraße zu einem weiteren Brand einer Mülltonne. Hier beschränkte sich der Schaden auf den Mülleimer selbst. Ein dritter Brand wurde gegen 05:09 Uhr in der Klosterstraße festgestellt. Auch hier entstand lediglich Sachschaden an der Mülltonne. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 25-jähriger Tatverdächtiger festgestellt und festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Taten, dauern an. Die Polizei Kaiserslautern bittet mögliche weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter 0631 369 14199 zu melden.|pvd

