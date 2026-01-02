Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben im Bereich Gersweilerweg eine Scheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Die Tatzeit kann derzeit nicht genau eingegrenzt werden. Ein Zeuge bemerkte am 31.12.25 gegen 17:50 Uhr den Einschlag und meldete den Vorfall der Polizei. Ob und was die Täter entwendet haben, ist momentan noch unklar. Entsprechende Feststellungen zum möglichen Diebesgut stehen derzeit noch aus. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Gersweilerweg gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern zu melden. Hinweise werden entgegengenommen unter der Telefonnummer 0631 36913312.|pvd

