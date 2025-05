Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Autofahrer in Delmenhorst kontrolliert +++ Fahrer und Beifahrerin leisten Widerstand

Delmenhorst (ots)

Die Polizei kontrollierte am Mittwoch, 21. Mai 2025, gegen 18:45 Uhr, einen alkoholisierten Autofahrer in Delmenhorst. Er und seine ebenfalls alkoholisierte Beifahrerin leisteten in der Folge Widerstand.

Das Paar aus Delmenhorst fiel am frühen Abend zunächst in der Sven-Hedin-Straße auf, wo sie mit Bauarbeitern in Streit gerieten waren. Nachdem sie Baumaterialien umgeworfen und beschädigt hatten, setzten sie sich in einen BMW und verließen den Streitort. Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte der Polizei auf dem Hasporter Damm, Höhe Schollendamm, auf den BMW. Der 43-jährige Fahrer machte einen alkoholisierten Eindruck. Der Durchführung eines Atemalkoholtests stimmte er zwar zu, sorgte durch Fehlbedienungen aber mehrfach für das Nichtzustandekommen eines Ergebnisses. Als er mit zur Dienststelle genommen werden sollte, leistete er Widerstand. Seine 30-jährige Beifahrerin kam ihm dabei zu Hilfe und verletzte eine 27-jährige Beamtin.

Gegen den 43-jährigen Mann wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Ihn und seine Beifahrerin erwartet außerdem ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste der Mann die Nacht zudem im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

