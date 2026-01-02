PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugenaufruf nach Schussabgabe im Waldgebiet

Kaiserslautern (ots)

Im Zusammenhang mit dem Vorfall vom 1. Januar 2026 im Feld- bzw. Waldbereich zwischen Kaiserslautern-Kaiserberg und Waschmühle, bei dem ein Mann durch eine Schusswaffe am Bein verletzt wurde (wir berichteten), bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

   - Wer hat am Vormittag des 1. Januar 2026, im Zeitraum zwischen 
     09:30 Uhr bis 10:30 Uhr, etwas Verdächtiges gesehen oder gehört?
   - Wer verfügt am Haus oder auf dem Grundstück über Technik, welche
     möglicherweise im fraglichen Zeitraum Video- oder Audioaufnahmen
     gefertigt haben könnte (auch aufgezeichnete Knallgeräusche 
     beispielsweise von Kameraüberwachungsanlagen o.Ä.)?
   - Wer hat sich im fraglichen Zeitraum draußen aufgehalten, sei es 
     auf der Straße im Wohngebiet (Hussongstraße; Kaiserbergring; 
     Emil-Caesar-Straße) oder den angrenzenden Feldwegen?
   - Wer hat zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht, die mit 
     diesem Ereignis in Verbindung zu bringen sind?

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zur Identität des flüchtigen Schützen dauern an.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631-369 13313 entgegen. |kd/pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:11

    POL-PPWP: 25-jährige Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss unterwegs

    Kaiserslautern (ots) - Am 01.01.2026 gegen 08 Uhr kontrollierten Polizeibeamte am Opelkreisel eine 25-jährige Fahrzeugführerin, die mit ihrem Pkw unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 0,96 Promille. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt. Zur Verhinderung weiterer Fahrten wurde der ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:10

    POL-PPWP: Mehrere Mülleimerbrände - Tatverdächtiger festgenommen

    Kaiserslautern (ots) - In den frühen Morgenstunden des 02.01.2026 kam es im Stadtgebiet Kaiserslautern zu mehreren Bränden von Mülltonnen. Die Feuerwehr und die Polizei waren an mehreren Einsatzorten gefordert. Gegen 03:35 Uhr wurde ein brennender Mülleimer im Bereich Am Franzosenstein gemeldet. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke über. Zudem wurde ein in ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:09

    POL-PPWP: Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben im Bereich Gersweilerweg eine Scheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Die Tatzeit kann derzeit nicht genau eingegrenzt werden. Ein Zeuge bemerkte am 31.12.25 gegen 17:50 Uhr den Einschlag und meldete den Vorfall der Polizei. Ob und was die Täter entwendet haben, ist momentan noch unklar. Entsprechende Feststellungen zum möglichen Diebesgut stehen derzeit noch aus. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren