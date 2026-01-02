Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugenaufruf nach Schussabgabe im Waldgebiet

Kaiserslautern (ots)

Im Zusammenhang mit dem Vorfall vom 1. Januar 2026 im Feld- bzw. Waldbereich zwischen Kaiserslautern-Kaiserberg und Waschmühle, bei dem ein Mann durch eine Schusswaffe am Bein verletzt wurde (wir berichteten), bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

- Wer hat am Vormittag des 1. Januar 2026, im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr, etwas Verdächtiges gesehen oder gehört?

- Wer verfügt am Haus oder auf dem Grundstück über Technik, welche möglicherweise im fraglichen Zeitraum Video- oder Audioaufnahmen gefertigt haben könnte (auch aufgezeichnete Knallgeräusche beispielsweise von Kameraüberwachungsanlagen o.Ä.)?

- Wer hat sich im fraglichen Zeitraum draußen aufgehalten, sei es auf der Straße im Wohngebiet (Hussongstraße; Kaiserbergring; Emil-Caesar-Straße) oder den angrenzenden Feldwegen?

- Wer hat zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht, die mit diesem Ereignis in Verbindung zu bringen sind?

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zur Identität des flüchtigen Schützen dauern an.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631-369 13313 entgegen. |kd/pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell