Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbörse verloren - 2.000 Euro durch unberechtigte Abhebungen erlangt

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagnachmittag verlor eine 72-jährige Frau im Globusmarkt ihre Geldbörse. Noch am selben Tag hoben Unbekannte insgesamt 2.000 Euro von ihrem Konto ab. Die Geschädigte lies ihre Bankkarte umgehend sperren und wandte sich an die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen aufgenommen.

Zeugen, die am Samstag zwischen 16:40 Uhr und 17:10 Uhr im Bereich des Globusmarktes etwas verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei rät:

- Achten Sie insbesondere während Ihres Einkaufs auf Ihre Wertgegenstände.

- Sperren Sie verlorene oder gestohlene Karten sofort über den Sperr-Notruf 116 116.

- Melden Sie unberechtigte Abbuchungen sofort Ihrer Bank und der Polizei.

| kle

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell