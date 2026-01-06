PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbörse verloren - 2.000 Euro durch unberechtigte Abhebungen erlangt

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagnachmittag verlor eine 72-jährige Frau im Globusmarkt ihre Geldbörse. Noch am selben Tag hoben Unbekannte insgesamt 2.000 Euro von ihrem Konto ab. Die Geschädigte lies ihre Bankkarte umgehend sperren und wandte sich an die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen aufgenommen.

Zeugen, die am Samstag zwischen 16:40 Uhr und 17:10 Uhr im Bereich des Globusmarktes etwas verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei rät:

   - Achten Sie insbesondere während Ihres Einkaufs auf Ihre 
     Wertgegenstände.
   - Sperren Sie verlorene oder gestohlene Karten sofort über den 
     Sperr-Notruf 116 116.
   - Melden Sie unberechtigte Abbuchungen sofort Ihrer Bank und der 
     Polizei.
| kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 06.01.2026 – 14:37

    POL-PPWP: Versuchter Totschlag: Polizei fahndet mit Phantombild

    Kaiserslautern (ots) - In dem Fall um die Schussabgabe im Feld- bzw. Waldbereich am Caesarpark (wir berichten: https://s.rlp.de/tJs6Uil ) ergab die Vernehmung des Opfers neue Erkenntnisse, aufgrund dieser die Polizei nun mit einem Phantombild nach dem Täter sucht. Durch einen Polizeizeichner konnte eine Skizze des Unbekannten angefertigt werden, welche unter https://s.rlp.de/pHXYqOB auf der Internetseite der Polizei ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 05:03

    POL-PPWP: Winterliche Straßenverhältnisse fordern Autofahrer und Einsatzkräfte

    Kaiserslautern (ots) - Der erste Wintereinbruch des Jahres sorgte am Freitagnachmittag, im Westen der Pfalz, bis tief in die Nacht für glatte Straßen. Hierbei kam es zu kurzfristigen Straßensperrungen und einer hohen Anzahl von Verkehrsunfällen. Die Dienststellen des Polizeipräsidium Westpfalz zählten insgesamt 106 Verkehrsunfälle. Diese verliefen allerdings ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 17:50

    POL-PPWP: Zeugenaufruf nach Schussabgabe im Waldgebiet

    Kaiserslautern (ots) - Im Zusammenhang mit dem Vorfall vom 1. Januar 2026 im Feld- bzw. Waldbereich zwischen Kaiserslautern-Kaiserberg und Waschmühle, bei dem ein Mann durch eine Schusswaffe am Bein verletzt wurde (wir berichteten), bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. - Wer hat am Vormittag des 1. Januar 2026, im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr, etwas Verdächtiges gesehen oder gehört? - ...

    mehr
