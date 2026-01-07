POL-PPWP: Erpresser erbeuten Bargeld und Mobiltelefon

Kaiserslautern (ots) - In dem Fall um die Schussabgabe im Feld- bzw. Waldbereich am Caesarpark (wir berichten: https://s.rlp.de/tJs6Uil ) ergab die Vernehmung des Opfers neue Erkenntnisse, aufgrund dieser die Polizei nun mit einem Phantombild nach dem Täter sucht. Durch einen Polizeizeichner konnte eine Skizze des Unbekannten angefertigt werden, welche unter https://s.rlp.de/pHXYqOB auf der Internetseite der Polizei ...

