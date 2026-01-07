POL-PPWP: Erpresser erbeuten Bargeld und Mobiltelefon
Kaiserslautern (ots)
Ein Mann ist am Mittwochmorgen von zwei Unbekannten überfallen worden. Der Vorfall ereignete sich im Stadtpark. Mit einem Messer forderte einer der Täter den Mann dazu auf, seine Wertsachen herauszugeben. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld und ein Mobiltelefon. Hinweise zur Tat nimmt die Kripo Kaiserslautern, unter Telefon 0631 369-13312, entgegen. Beide Männer sollen dunkle Sachen getragen haben und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. |laa
