Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Pkw

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch machten sich unbekannte Diebe an einem Pkw in der Konrad-Zuse-Straße zu schaffen. Wie der 38-jährige Eigentümer der Polizei mitteilte, durchwühlten die Täter seinen in der Nähe der Hausnummer 4 geparkten Audi und stahlen unter anderem einen WLAN-Router.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zeitraum von Dienstag, 14 Uhr bis Mittwoch, 7.20 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. | kle

