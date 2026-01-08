PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPWP: Diebstahl aus Pkw

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch machten sich unbekannte Diebe an einem Pkw in der Konrad-Zuse-Straße zu schaffen. Wie der 38-jährige Eigentümer der Polizei mitteilte, durchwühlten die Täter seinen in der Nähe der Hausnummer 4 geparkten Audi und stahlen unter anderem einen WLAN-Router.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zeitraum von Dienstag, 14 Uhr bis Mittwoch, 7.20 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

